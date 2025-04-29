Трамп: «Я спасаю Украину»

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу, что своими действиями «спасает» Украину. По его мнению, без его помощи «эта страна будет повержена очень скоро».

В ходе беседы Голдберг спросил Трампа, почему он в отличие от его предшественников не сочувствует странам и народам, которые подверглись «угнетению» со стороны России.

В ответ Трамп заявил, что еще во время первого президентского срока предоставил Украине противотанковые комплексы Javelin. Без этого оружия, считает президент США, российские войска вошли бы в Киев в начале вторжения в 2022 году, и «война закончилась бы в один день».

«Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет повержена очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза. Это большая военная машина (вероятно, здесь речь идет о России — прим. „Медузы“). <…> Я думаю, что я оказываю большую услугу Украине», — сказал Трамп.

Президент США в очередной раз возложил ответственность за начало войны на своего предшественника Джо Байдена. При этом, говоря о возможном завершении боевых действий, он добавил: «Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели. Остались последние штрихи».

Голдберг также спросил, может ли Владимир Путин сделать что-то, что заставит Трампа решить, что «теперь он на стороне [президента Украины Владимира] Зеленского». Тот не исключил такой возможности, не уточнив, что именно должен сделать российский президент. При этом Трамп , что может занять сторону Украины, но не обязательно Зеленского. «У меня был тяжелый опыт с Зеленским», — напомнил президент США о перепалке с украинским лидером в Овальном кабинете.

США с середины февраля ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о завершении войны между странами. Пока Вашингтону не удалось добиться полного прекращения огня, к которому стремится Дональд Трамп.

США представили мирный план, который, среди прочего, подразумевает, что Вашингтон признает Крым частью России. Украинский полуостров был аннексирован РФ в 2014 году.

В Киеве сочли предложения Вашингтона пристрастными, говорил изданию Axios источник, близкий к украинскому правительству. «В предложении очень четко говорится о том, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь в общих чертах и нечетко сказано, что получит Украина», — заявил он.

При этом администрация Трампа грозила, что США могут выйти из переговоров, если в ближайшее время Россия и Украина не придут к соглашению.