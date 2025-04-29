Трамп: «Я спасаю Украину»
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу, что своими действиями «спасает» Украину. По его мнению, без его помощи «эта страна будет повержена очень скоро».
В ходе беседы Голдберг спросил Трампа, почему он в отличие от его предшественников не сочувствует странам и народам, которые подверглись «угнетению» со стороны России.
В ответ Трамп заявил, что еще во время первого президентского срока предоставил Украине противотанковые комплексы Javelin. Без этого оружия, считает президент США, российские войска вошли бы в Киев в начале вторжения в 2022 году, и «война закончилась бы в один день».
«Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет повержена очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза. Это большая военная машина (вероятно, здесь речь идет о России — прим. „Медузы“). <…> Я думаю, что я оказываю большую услугу Украине», — сказал Трамп.
Президент США в очередной раз возложил ответственность за начало войны на своего предшественника Джо Байдена. При этом, говоря о возможном завершении боевых действий, он добавил: «Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели. Остались последние штрихи».
Голдберг также спросил, может ли Владимир Путин сделать что-то, что заставит Трампа решить, что «теперь он на стороне [президента Украины Владимира] Зеленского». Тот не исключил такой возможности, не уточнив, что именно должен сделать российский президент. При этом Трамп отметил, что может занять сторону Украины, но не обязательно Зеленского. «У меня был тяжелый опыт с Зеленским», — напомнил президент США о перепалке с украинским лидером в Овальном кабинете.
США с середины февраля ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о завершении войны между странами. Пока Вашингтону не удалось добиться полного прекращения огня, к которому стремится Дональд Трамп.
США представили мирный план, который, среди прочего, подразумевает, что Вашингтон признает Крым частью России. Украинский полуостров был аннексирован РФ в 2014 году.
В Киеве сочли предложения Вашингтона пристрастными, говорил изданию Axios источник, близкий к украинскому правительству. «В предложении очень четко говорится о том, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь в общих чертах и нечетко сказано, что получит Украина», — заявил он.
При этом администрация Трампа грозила, что США могут выйти из переговоров, если в ближайшее время Россия и Украина не придут к соглашению.