Мирный план США предусматривает, что Крым признают частью России. Еще недавно на Западе утверждали, что такого никогда не будет Вот что теперь об этом говорят Трамп, Зеленский и другие политики. Цепочка цитат

Инсталляция в Керчи в поддержку «специальной военной операции». 17 июля 2023 года Константин Михальчевский / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

В середине апреля сразу несколько влиятельных американских СМИ со ссылкой на источники написали, что план президента США Дональда Трампа по российско-украинскому мирному урегулированию предусматривает официальное признание со стороны Вашингтона суверенитета России над Крымом. До этих пор на официальном уровне США, как и другие западные страны, уверяли, что никогда не признают аннексию полуострова. Между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским начался заочный публичный спор — первый говорил, что Крым для Украины давно потерян, второй подчеркивал, что Украина не откажется от части своей территории.

22 апреля

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Президент Украины Владимир Зеленский: «Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить — это вне нашей Конституции».

23 апреля

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Президент США Дональд Трамп: «Заявление Зеленского очень вредит мирным переговорам с Россией. Крым был потерян [Украиной] многие годы назад при президенте Бараке Обаме, и сейчас это даже не тема для обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?»

24 апреля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Это [позиция Трампа по поводу Крыма] полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно. Вот что можно сказать».

24 апреля

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Президент Франции Эммануэль Макрон: «Вопрос статуса полуострова сейчас в любом случае не стоит, и решать его не нам. […] Франция продолжит отстаивать право украинского народа жить в мире на своей территории и в рамках границ, которые признаны международным сообществом».

24 апреля

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Высокопоставленный дипломат ЕС (анонимно, в комментарии изданию WSJ): «Крым и стремление к будущему вхождению в НАТО — это „красные линии“. Мы не можем от них отказаться».

24 апреля

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Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью: «Я не буду давать мою оценку того, сбалансирована или нет позиция Соединенных Штатов [по Крыму]. Но могу вам напомнить принципы, которые должны применяться для реализации прекращения огня: это согласие Украины, ее территориальный суверенитет и уважение украинских границ».

25 апреля

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Дональд Трамп: «Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией. И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время».

25 апреля

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Владимир Зеленский: «Мы не можем что-то отдать или не отдать. Это наша — не моя — собственность, это собственность украинского народа. […] Я согласен, что у Украины нет достаточного количества оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом».

27 апреля

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Дональд Трамп: «Я думаю, что да [Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым]. Это [аннексия] было 11 или 12 лет назад. Это было очень давно […] Никто не писал об этом 12 лет. Может быть, вернуться к [бывшему президенту США Бараку] Обаме, спросить его».

28 апреля

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Глава МИД РФ Сергей Лавров: «Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья».

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