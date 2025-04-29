В Кремле считают первоочередной задачей проведение прямых мирных переговоров между Москвой и Киевом, а вопрос о легитимности Владимира Зеленского — вторичным.

Так на брифинге ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос корреспондента ТАСС о том, с кем в Украине можно вести прямые переговоры с учетом того, что легитимность Зеленского в качестве президента остается под вопросом.

«Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично — начать этот переговорный процесс. Все остальное носит вторичный характер», — сказал Песков.

Ранее власти РФ неоднократно ставили под сомнение легитимность президента Украины, указывая, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, а новые выборы в стране не проводились.

Российские власти также не раз упоминали указ Зеленского, запрещающий вести прямые переговоры с Путиным. Украинский президент говорил, что этот запрет распространяется на «всех остальных», кроме него. Позже Зеленский заявлял, что готов и не боится прямых переговоров с Путиным, но к ним не готов сам президент РФ.

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