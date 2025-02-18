Кремль: Путин готов к переговорам с Зеленским, но нужно учитывать вопрос о легитимности президента Украины

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, но нужно учитывать вопрос о легитимности украинского президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, Путин «неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским».

«Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», — добавил Песков.

Владимир Путин неоднократно говорил, что, по его мнению, легитимность президента Владимира Зеленского «закончилась», так как в Украине не состоялись новые выборы. Он отмечал, что перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, «с кем можно и нужно иметь дело».

Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2025 года, заявил, что в рамках мирных переговоров встретится только с одним россиянином — Владимиром Путиным.

Российские власти также не раз упоминали указ Зеленского, запрещающий вести прямые переговоры с Путиным. Украинский президент говорил, что этот запрет распространяется на «всех остальных», кроме него.

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