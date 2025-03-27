«Они динозавры. Они просто хотят нас съесть». Зеленский — о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с Владимиром Путиным, но, по его словам, к этому не готов президент РФ. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Париже 27 марта.
«Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся. Просто Путин хочет войны. Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире?», — сказал Зеленский (цитата по УНИАН).
Я не тот человек, который будет сидеть и молчать, или глотать все эти его нарративы. Меня не интересуют его балы в Крыму, его красная икра и тому подобное. Я не знаю, может он кого-то там в мире еще удивит. Но для меня — они динозавры. Понимаете, они хотят просто нас съесть. А нам надо защищаться и отстаивать свои права.
Во время выступления перед журналистами Зеленский сказал, что ему «не о чем» говорить с Путиным.
Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что в рамках мирных переговоров встретится только с одним россиянином — Владимиром Путиным.
Власти России, в том числе Путин, неоднократно говорили, что, по их мнению, легитимность президента Владимира Зеленского «закончилась», так как в Украине не прошли новые выборы.