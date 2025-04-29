Предложение Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы 9 мая — начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которое предлагают США и Украина — прим. „Медузы“) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие [для переговоров], которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей», — заявил Лавров на пресс-конференции в Бразилии.

По словам министра, Россия не видит «возможности честного мониторинга для честного соблюдения» 30-дневного перемирия. «Еще месяц назад там говорили, что не примут никакого перемирия, но сейчас киевский режим на фоне происходящего на земле, где украинский режим пятится назад, требует перемирия без предварительных условий», — сказал глава МИД РФ.

Владимир Путин 28 апреля объявил, что российские войска остановят все боевые действия с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая в честь празднования 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ответ Владимир Зеленский предложил немедленное прекращение огня «минимум на 30 дней».

В свою очередь в Белом доме напомнили, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы стороны договорились о постоянном перемирии. При этом представитель администрации Трампа заявила, что он «все больше разочаровывается» в лидерах России и Украины. Спецпосланник Трампа Кит Келлог 29 апреля назвал предложение Путина о трехдневном перемирии «абсурдом».

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