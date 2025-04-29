Кремль: перемирие на 30 дней возможно только с учетом «нюансов», о которых говорил Путин

Перемирие на 30 дней, которое предложил президент Украины Владимир Зеленский, возможно только с учетом «нюансов», о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Вечером 28 апреля Зеленский предложил немедленное прекращение огня «минимум на 30 дней» в ответ на объявленное Путиным перемирие на День Победы.

«Если говорить о долговременном прекращении, то здесь важны те самые нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — сказал Песков.

По его словам, власти Украины до сих пор не отреагировали на объявленное Путиным перемирие.

«Трудно понять, киевский режим собирается присоединиться к этому или нет», — добавил представитель Кремля.

Путин говорил о «нюансах» по поводу долговременного прекращения огня еще в марте 2025 года. Тогда он заявлял, что российские власти выступают за перемирие, но отмечал необходимость решить вопросы «на всей линии соприкосновения». «А это почти две тысячи километров. И там российские войска наступают практически на всех участках. <…> Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам гарантируют, что ничего подобного происходить не будет? <…> Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Почти две тысячи километров [линия соприкосновения]. Кто определит, кто и где нарушил возможную договоренность о прекращении огня?» — отмечал Путин.

28 апреля Путин объявил, что российские войска остановят все боевые действия с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая в честь празднования 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ответ Зеленский предложил немедленное прекращение огня «минимум на 30 дней».

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