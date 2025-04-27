The Wall Street Journal узнала, что чиновников в США будут оценивать по тому, насколько они «добросовестно» следуют политике Трампа

Главным критерием оценки эффективности работы государственных служащих в США станет их готовность следовать политической программе президента страны Дональда Трампа, говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ).

Издание пришло к такому выводу, изучив служебные документы Управления кадровой службы США. По данным WSJ, именно этому ведомству администрация Трампа поручит консолидировать контроль над кадровой политикой госучреждений.

Согласно документам, изученным изданием, управление намерено оценивать работу действующих высокопоставленных чиновников, исходя из «добросовестного исполнения законов и политики президента». Продвижение политической программы Трампа, в свою очередь, называется в этих документах «наиболее важным элементом» при оценке работы.

Ранее государственных служащих оценивали на основании их компетентности, деловой хватки и лидерских качеств, а для приема на работу федеральным ведомствам не требовалось одобрение Управления кадровой службы, отмечает WSJ.

Предполагается, что федеральные ведомства перейдут на новую систему с начала нового финансового года — с 1 октября.

Ожидается, что Управление кадровой службы США продолжит сокращения чиновников в правительстве, которые сейчас проводит Департамент государственной эффективности (DOGE) во главе с бизнесменом Илоном Маском. Недавно Маск заявил, что с мая собирается сократить время, которое он посвящает работе в DOGE.

Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска начал работать в Вашингтоне после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе.

Предполагалось, что структура повысит эффективность работы американского правительства. Деятельность DOGE спровоцировала массовые увольнения в правительстве и резкое сокращение гуманитарной помощи по всему миру, отмечала The New York Times. Газета также сообщала, что с начала работы DOGE преувеличивает свои успехи по сокращению расходов бюджета США.

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