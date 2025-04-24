В Кыргызстане по делу о наемничестве арестовали российского политтехнолога, которого связывали с Пригожиным и ГРУ

В Кыргызстане арестовали российского политтехнолога Виктора Васильева по подозрению в наемничестве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

Суд отправил его под ареста до 17 июня 2025 года.

Главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова писала, что Васильев — автор издания и эксперт по Африке и Центральной Азии. По ее словам, он проходит по тому же делу, что сотрудница «Русского дома» в городе Ош Наталья Секерина, арестованная по делу о вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах других стран.

Об аресте Секериной стало известно 23 апреля. Тогда же сообщалось, что по делу проходит сотрудник пресс-служба мэрии города Ош Сергей Лапушкин и еще двое человек, чьи имена не назывались.

Виктор Васильев — автор телеграм-канала «Улыбаемся и машем». Центр «Досье» в 2023 году писал, что ранее Васильев носил фамилию Луковенко. В 2011 году его приговорили к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве 58-летнего уроженца Шри-Ланки в день «Русского марша». Спустя пять лет Луковенко вышел на свободу условно-досрочно. «Русская служба Би-би-си» сообщала, что Луковенко был одним из политтехнологов основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. После смерти Пригожина Луковенко занимался наращиванием российского влияния в Буркина-Фасо. Издание также называло его радикальным националистом» Центр «Досье» писал, что Луковенко незадолго до полномашстабного российского вторжения в Украину ездил в Киев по заданию . В материале Центра Луковенко назван неонацистом.

Задержания в Кыргызстане произошли через несколько дней после того, как в Москве в банном комплексе «Бодрость» произошли массовые задержания граждан стран. На одном из опубликованных видео видно, что людей заставляют ползти в комнату, где лицом в пол лежат другие задержанные. Один из очевидцев рассказывал, что людей в бане избивали. Российского посла в Бишкеке Сергея Вакунова вызывали в МИД Кыргызстана из-за массовых задержаний граждан страны. В российском МИД заявили, что рейд силовиков был «плановой проверкой общественных помещений».