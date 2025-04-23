Спецслужбы Кыргызстана задержали сотрудницу «Русского дома». Ее обвинили в вербовке в российскую армию

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал сотрудницу «Русского дома» в городе Ош Наталью Секерину, сообщает «Радио Азаттык» (кыргызская служба «Радио Свобода»).

Суд Первомайского района Бишкека 19 апреля принял решение заключить Секерину под стражу на два месяца, до 17 июня.

В сообщении суда, которое приводит «Радио Азаттык», сказано, что Главное следственное управление ГКНБ предъявило Секериной обвинение по о вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах других стран. Как предполагает «Настоящее время», речь идет о вербовке наемников в российскую армию.

Всего по делу о вербовке задержаны четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Личности двух других фигурантов дела неизвестны.

Как отмечает «Радио Аззатык», ранее в Кыргызстане осудили троих человек за участие в российско-украинской войне на стороне России. Один из них, Аскар Кубанычбек уулу, получил в Кыргызстане семь лет лишения свободы, но сбежал в Россию, где заключил новый контракт с Минобороны РФ. Неясно, связано ли это с делом о вербовке.