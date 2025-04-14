МИД Кыргызстана вручил ноту послу России из-за облавы на мигрантов в московской бане

Российского посла в Бишкеке Сергея Вакунова вызвали в МИД Кыргызстана из-за массовых задержаний граждан страны в банном комплексе «Бодрость» в Москве 11 апреля.

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по данному инциденту», — говорится в заявлении МИДа.

По данным СМИ, во время рейда в бане находились около 60 граждан Кыргызстана. Полицейские избивали их, более 20 человек были задержаны.

Депутат Жанар Акаев опубликовал видео, снятое в бане. На записи видно, как людей заставляют ползти в комнату, где лицом в пол лежат другие задержанные. На заседании парламента Акаев заявил, что в бане были «простые водители, повара».

С начала 2025 года в России участились антимигрантские рейды, которые помимо прочих общественных мест стали проводить по спортивным клубам. По итогам облав полиция депортирует нелегальных мигрантов, а тем, кто получил российское гражданство, выдают повестки в военкомат.

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