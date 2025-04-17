МИД России: силовики, устроившие рейд в московской бане и задержавшие граждан Кыргызстана, действовали «в соответствии с российским законодательством»

Министерство иностранных дел России заявило, что рейд силовиков в московский банный комплекс «Бодрость», во время которого были задержаны граждане Кыргызстана, был «плановой проверкой общественных помещений». Заявление МИДа приводит ТАСС.

По данным министерства, 25 граждан, задержанных в бане, находились в России с нарушением законодательства, а некоторые «подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам».

В МИДе также заявили, что в ходе рейда «иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», поэтому были «применены соответствующие меры». Министерство утверждает, что силовики действовали «в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством».

В свою очередь омбудсмен Кыргызстана Джамила Джаманбаева на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой заявила, что при просмотре видео с рейда «возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы сотрудниками правоохранительных органов».

Задержания граждан Кыргызстана в банном комплексе «Бодрость» в Москве произошли 11 апреля. На одном из опубликованных видео видно, что людей заставляют ползти в комнату, где лицом в пол лежат другие задержанные. Один из очевидцев рассказывал, что людей в бане избивали.

Российского посла в Бишкеке Сергея Вакунова вызывали в МИД Кыргызстана из-за массовых задержаний граждан страны. Ему вручили «официальную ноту с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции».

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