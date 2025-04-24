Структура Россельхозбанка стала владельцем половины «Авито»

Компания под управлением Россельхозбанка стала владельцем 50% бизнеса сервиса объявлений «Авито», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз участников сделки.

Параметры сделки, которая была закрыта в апреле, не раскрываются. Отмечается, что она была совершена в рамках партнерства Kismet Capital Group (ранее единственного владельца «Авито») и финансовой организации. 2022 году Россельхозбанк профинансировал сделку по покупке «Авито» группой Kismet.

О какой структуре Россельхозбанка идет речь, не уточняется. Одним из первых о сделке со ссылкой на источники сообщило издание РБК. По его данным, Иван Таврин, основатель компании Kismet Capital Group и бывший гендиректор «Мегафона», объявил о сделке на встрече с сотрудниками «Авито» 24 апреля.

Сделка «была коммерческой, хотя в нее и были включены элементы кредитных средств, которые Kismet использовал при покупке компании в 2022 году», рассказал один из источников РБК.

По данным издания, сделка уже прошла согласование в Федеральной антимонопольной службе. Смены менеджмента продажа половины бизнеса «Авито» не предполагает — как и формирования совета директоров с представителями теперь двух акционеров.

В фокусе акционеров два направления относительно дальнейшей судьбы сервиса — «подготовка компании к расширению на международных рынках и проведение IPO», говорят источники РБК. «Совместно с РСХБ мы рассматриваем возможность выхода „Авито“ на публичные рынки капитала», — приводятся в пресс-релизе участников сделки слова Таврина.

Kismet Capital Group Ивана Таврина выкупил «Авито» у южноафриканского холдинга Nasprs за 151 миллиардов рублей в 2022 году.

В декабре 2023 года Таврин и связанные с ним компании, в том числе Kismet Capital Group, попали под санкции США. Летом 2024-го бизнесмена включили в санкционный список Великобритании.

В августе 2024-го Таврин продал «Муз-ТВ» и остальной медиабизнес «группе инвесторов», среди которых значилась структура друга Владимира Путина — Юрия Ковальчука.