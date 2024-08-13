Владелец «Авито» Иван Таврин, попавший под санкции, продал «Муз-ТВ» и остальной медиабизнес структурам друга Путина

Компания Kismet Capital Group, принадлежащая бизнесмену Ивану Таврину (владелец «Авито» и бывший гендиректор «Мегафона»), объявила о продаже своего холдинга «Медиа-1» «группе инвесторов», сообщает Forbes.

«Медиа-1» объединяет телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и региональный радиохолдинг «Выбери Радио».

В числе покупателей бизнес значится компания «Медиа-Телеком» — совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной медиа группы» (НМГ).

Сумма сделки не раскрывается.

Продажа активов «Медиа-1» станет завершением выхода Kismet Capital Group из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, говорится в пресс-релизе компании.

В декабре 2023 года Иван Таврин и связанные с ним компании, в том числе Kismet Capital Group, попали под санкции США. Летом 2024-го бизнесмена включили в санкционный список Великобритании.

Провластная «Национальная медиа группа» была основана в 2008 году при участии Юрия Ковальчука, давнего знакомого Владимира Путина. НМГ владеет долей Первого канала и половиной «СТС медиа», а также Пятым каналом, РЕН ТВ, изданиями «Спорт-Экспресс», «Известия», кино- и телекомпаниями. Совет директоров холдинга возглавляет .