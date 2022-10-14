Новым владельцем Avito станет бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Холдинг Kismet Capital Group Ивана Таврина, бывшего гендиректора «Мегафона», подписал с южноафриканским холдингом Naspers обязывающее соглашение о покупке 100% акций сервиса объявлений Avito, сообщил The Bell со ссылкой на источники. Компания-владелец Avito подтвердила продажу сервиса.

По данным The Bell, холдинг Таврина заплатит за Avito более 100 миллиардов рублей. Федеральная антимонопольная служба и комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям уже дали разрешение на сделку.

Сервис Avito был выставлен на продажу весной 2022 года. По словам одного из источников The Bell, претендентов на покупку было «полтора десятка». К лету стали известны два основных кандидата — технологическая корпорация VK и бизнесмен Владимир Потанин. Однако холдинг Таврина предложил самую высокую цену.

По словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, до начала войны Avito стоил примерно 500-600 миллиардов рублей, однако после вторжения РФ в Украину его стоимость упала до 200-300 миллиардов. В июле Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий долю в сервисах объявлений, которой могут владеть иностранные компании и граждане, до 20%. По мнению эксперта, это снизило стоимость Avito до 100 миллиардов рублей.

В 2021 году выручка Avito составила 631 миллион долларов. Выручка «Кех Екоммерц», российского юрлица Avito, достигла 42,7 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем было годом ранее. Чистая прибыль сервиса составила 14,5 миллиардов рублей.