Основной владелец Avito объявил о планах продать сервис

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Нидерландская технологическая компания Prosus объявила, что начала искать покупателя на российский сервис объявлений Avito. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Prosus продаст свой пакет акций в Avito. 25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского сайта объявлений Avito от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus решила выйти из российского бизнеса. Мы начали искать подходящего покупателя для наших акций в Avito», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Коммерсант», основным юридическим лицом Avito в России является ООО «Кех Екоммерц», которое на 100% принадлежит нидерландской OLX Global B.V. Группа OLX, в свою очередь, принадлежит Prosus — европейскому подразделению южноафриканского холдинга Naspers.

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Avito работает в России с 2007 года. Ежедневно сайтом пользуются 22 миллиона человек, число активных объявлений платформы превышает 90 миллионов. Ожидается, что после продажи Avito компанию продолжит возглавлять ее гендиректор Владимир Правдивый.

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