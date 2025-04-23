Зеленский выразил надежду, что «США будут действовать в соответствии со своими сильными решениями» и опубликовал «Крымскую декларацию» 2018 года

Владимир Зеленский подвел итоги встречи украинской делегации с союзниками в Лондоне и выразил надежду, что «США будут действовать в соответствии со своими сильными решениями».

«Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир», — написал Зеленский после того, как в Лондоне сорвались переговоры, на которые должны были приехать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Президент Украины отметил, что каждая сторона «не просто присутствовала, но и работала содержательно». «Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свою наработку. <…> Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», — написал Зеленский в соцсети X.

В своем посте он опубликовал «Крымскую декларацию» США от 25 июля 2018 года. В ней Белый дом подтверждал свой отказ признавать претензии Кремля на суверенитет над Крымом и обязался «придерживаться этой политики до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

22 апреля The Washington Post сообщила, что на переговорах в Лондоне украинская и европейская делегации «столкнутся с предложением США» признать Крым российским и заморозить линию фронта. Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. В итоге переговоры были сорваны — на них не поехали Марко Рубио и Стив Уиткофф, а также главы МИД европейских стран, которые должны были там быть. В Лондон тем не менее приехала украинская делегация, которая встретилась со спецпосланником Трампа Китом Келлогом.

Трамп вечером 23 апреля написал, что США «не требуют от Украины признать российский суверенитет над Крымом». Это позже сказала и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, по словам которой, «никто не просит Украину признать Крым», Трамп просит, чтобы «люди сели за стол переговоров».

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