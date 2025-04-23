Трамп: никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией

США в рамках плана мирного урегулирования не требуют от Украины признать российский суверенитет над Крымом. Это следует из поста президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, заявление Зеленского о том, что Украина юридически никогда не признает Крым российским, «очень вредит мирным переговорам с Россией». Он подчеркнул, что Украина потеряла полуостров «много лет назад», когда президентом США был Барак Обама и что сейчас это «даже не является предметом обсуждения».

Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?

Трамп также заявил, что стороны «очень близки» к соглашению, и потребовал от «человека, у которого нет козырей» одобрить сделку.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры США, Украины, Франции, Германии и Великобритании на уровне глав МИД. Предполагалось, что госсекретарь Марко Рубио представит Киеву и его европейским союзникам детали мирного плана Трампа. Однако Рубио отказался от участия во встрече и переговоры сорвались, после того как Зеленский сказал, что «Украина не признает юридически оккупацию Крыма». Это заявление было сделано на фоне утечек в прессу о том, что США предлагают признать Крым российской территорией.

В проекте сделки, с которым ознакомилось издание Axios, не содержалось требований к Украине юридически признать Крым российской территорией. Там было сказано лишь, что это сделают сами США.

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