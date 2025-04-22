«Русская служба Би-би-си» и The Insider: «Главпродукт» фактически перешел под управление холдинга «Дружба народов», связанного с бывшим главой Минсельхоза Ткачевым

Российский агропромышленный холдинг «Дружба народов» фактически установил контроль над производителем консервов «Главпродукт», которым ранее владел американский собственник, говорится в расследовании The Insider.

По данным издания, представители «Дружбы народов» появились в офисе «Главпродукта» почти сразу после национализации компании в ноябре 2024 года. Источники The Insider, близкие к «Главпродукту», называют их «кураторами». Так, по словам собеседников, они сами представились сотрудникам «Главпродукта», часть которых сразу уволили за «нелояльность». «Кураторы», говорится в расследовании, анонимно управляли компанией от имени назначенного временного управляющего Росимущества.

«Русская служба Би-би-си» также пишет, что управление над «Главпродуктом» могла получить «Дружба народов», аффилированная с бывшим министром сельского хозяйства Александром Ткачевым.

«Дружба народов» упомянута в качестве третьей стороны по делу об аресте активов «Главпродукта» по иску Генпрокуратуры, следует из карточки дела. 18 апреля на предварительном заседании в московском арбитражном суде представитель Генпрокуратуры заявил, что «Главпродуктом» уже управляет компания «Дружба народов», рассказал «Би-би-си» источник, близкий к производителю консервов.

«У нас пока нет информации, почему „Дружба народов“ привлечена к участию в этом деле. Предварительно, со слов представителя Генпрокуратуры [в судебном заседании] следует, что „Дружба народов“ была назначена государством и выполняет государственную функцию по управлению группой компаний „Главпродукт“. И мы будем добиваться, чтобы Генпрокуратура представила доказательства, кто, когда и на основании чего назначил „Дружбу народов“», — сказал журналистам собеседник, близкий к «Главпродукту».

Компанию «Главпродукт» основал в 1999 году гражданин США русского происхождения Леонид Смирнов. Владеет производителем консервов американская Universal Beverage.

Владимир Путин в октябре 2024 года передал активы Universal Beverage Росимуществу — то есть фактически национализировал «Главпродукт». Это первая американская компания, в которой российские власти ввели временное управление. После национализации, как сообщалось, у компаний группы «Главпродукт» начали меняться собственники

По данным Reuters, инициировал национализацию «Главпродукта» именно холдинг «Дружба Народов». Новое руководство американской компанией в письме на имя генпрокурора России Игоря Краснова объяснило изъятие «Главпродукта» обеспечением стабильного производства — в том числе будущих поставок продовольствия Росгвардии и Минобороны РФ.

В начале марта Генеральная прокуратура подала иск к Universal Beverage. Источник РБК, знакомый с текстом иска, говорил, что основателя «Главпродукта» Смирнова обвиняют в выводе на счета в американском банке около 1,38 миллиарда рублей в обход ограничений.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что вопрос национализации «Главпродукта» станет частью разговора о перезагрузке отношений между США и Россией.

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