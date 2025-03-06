РБК: Генпрокуратура обвинила американского владельца «Главпродукта» в выводе денег за границу. В октябре компания была национализирована

Генеральная прокуратура подала иск к американской компании Universal Beverage, владеющей российским производителем консервов «Главпродукт», пишет РБК со ссылкой на карточку в картотеке арбитражных дел.

Содержание иска неизвестно. Источник РБК, знакомый с текстом иска, говорит, что основателя «Главпродукта» Леонида Смирнова (он гражданин США российского происхождения) обвиняют в выводе активов компании за границу в обход ограничений. По словам собеседника РБК, с 2022 по 2024 годы на счета в американском банке JPMorgan Chase были выведены «деньги компаний из периметра группы „Главпродукт“ на общую сумму около 1,38 миллиарда рублей под видом распределения чистой прибыли».

Источник РБК добавляет, что после того, как «Главпродукт» в октябре 2024-го был передан Владимиром Путиным под временное управление Росимущества, Смирнов «из мести стал блокировать работу временной администрации». Для этого он, как говорит собеседник РБК, давал указания работникам не сотрудничать и не предоставлять информацию временной администрации.

Генпрокуратура видит со стороны Смирнова и его компаний (в ответчиках фигурирует еще одно юрлицо, также зарегистрированное в США — «Юниверсал Компани 2000») «факты посягательства на экономический суверенитет России», говорит источник РБК.

«Главпродукт» был основан в 1999 году американским гражданином русского происхождения Леонидом Смирновым. Компания, как утверждается на ее сайте, производит «самый большой ассортимент консервов в России» — более 500 наименований, которые включают тушенку, паштеты, шпроты, овощи, сгущенку.

В октябре 2024 года Владимир Путин своим указом передал активы Universal Beverage Росимуществу (то есть фактически национализировал). При этом сам Смирнов говорил, что компания не заявляла об уходе с российского рынка, не снижала объемов производства, не закрыла заводы и привлекала работников в условиях кадрового голода. После национализации у компаний группы «Главпродукт» начали меняться собственники, писал РБК.

В январе 2025-го Universal Beverage подала иск в Арбитражный суд, оспаривая передачу основного юрлица Росимуществу. Суд отказался принять обеспечительные меры, а следующее заседание назначил на 11 марта.