Reuters: российские власти планируют использовать национализированную американскую компанию «Главпродукт» для снабжения армии

Российские власти планируют использовать производителя консервов «Главпродукт», которым владел американский собственник, для поставок продовольствия Росгвардии и министерству обороны, говорится в письме нового руководства компании генеральному прокурору, с которым ознакомился Reuters.

Изъятие «Главпродукта», сказано в письме, было необходимо для обеспечения стабильного производства — в том числе для будущих поставок.

Из письма следует, что после передачи «Главпродукта» Росимуществу по просьбе производителя продуктов питания «Дружба Народов» в компании был назначен новый генеральный директор. По данным на 2018 год, «Дружба Народов» была единственным поставщиком Росгвардии в 2019–2020 годах.

Reuters отмечает, что «Главпродукт» никогда раньше не поставлял продукцию российской армии. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что вопрос национализации американской компании станет частью разговора о перезагрузке отношений между США и Россией.

Компания «Главпродукт» была основана в 1999 году американским гражданином русского происхождения Леонидом Смирновым. Она производит более 500 наименований, которые включают тушенку, паштеты, шпроты, овощи, сгущенку. Владеет «Главпродуктом» американская Universal Beverage.

В октябре 2024 года Владимир Путин своим указом передал активы Universal Beverage Росимуществу (то есть фактически национализировал). Смирнов при этом говорил, что компания не заявляла об уходе с российского рынка, не снижала объемов производства, не закрыла заводы и привлекала работников в условиях кадрового голода. После национализации у компаний группы «Главпродукт» начали меняться собственники, писал РБК.

В начале марта Генеральная прокуратура подала иск к Universal Beverage. Источник РБК, знакомый с текстом иска, говорил, что основателя «Главпродукта» Смирнова обвиняют в выводе на счета в американском банке около 1,38 миллиарда рублей в обход ограничений. По словам собеседника РБК, Генпрокуратура видит со стороны Смирнова и его компаний «факты посягательства на экономический суверенитет России».

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