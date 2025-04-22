BBC News: Катар и Египет предложили Израилю и ХАМАС заключить перемирие на пять-семь лет

Представители Катара и Египта, выступающие посредниками в переговорах между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, предложили новый вариант соглашения о прекращении огня, сообщило 21 апреля BBC News, ссылаясь на высокопоставленного палестинского чиновника.

По словам источника, предложение предусматривает перемирие на срок от пяти до семи лет, освобождение всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля, официальное прекращение войны и полный уход Израиля из сектора Газа.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что террористы ХАМАС готовы передать управление сектором Газа любой палестинской организации, согласованной «на национальном и региональном уровне». По его словам, это может быть как Палестинская администрация, которая контролирует Западный берег реки Иордан, так и вновь созданный административный орган.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ранее выступал против того, чтобы Палестинская администрация участвовала в будущем управлении сектором Газа, который находится под властью ХАМАС с 2007 года.

Источник издания добавил, что пока рано оценивать, насколько успешным будет предложенный план, но, по его словам, Катар и Египет предприняли «серьезные посреднические усилия», а ХАМАС проявил «беспрецедентную гибкость».

По данным BBC News, делегация ХАМАС собирается приехать в Каир для консультаций.

Израиль пока не комментировал план, предложенный посредниками.

Катар и Египет представили вариант соглашения о прекращении огня через несколько дней после того, как террористы ХАМАС отклонили предложение Израиля, которое предполагало разоружение группировки в обмен на перемирие сроком шесть недель.

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта после двух месяцев перемирия. На следующий день израильские военные начали новую наземную операцию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил 19 апреля, что не прекратит войну, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники не будут освобождены. ХАМАС требует, чтобы Израиль прекратил войну до того, как будут освобождены заложники.

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