Суд обязал Владислава Бакальчука выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей по делу о разделе имущества

Савеловский районный суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей жене, основательнице Wildberries Татьяне Ким компенсацию по делу о разделе имущества. Об этом сообщили в пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, передает «Интерфакс».

По решению суда Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства, которые находятся на его персональных счетах.

«Согласно решению суда о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, последний получил 1/7 доли от общего имущества. Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей», — заявили в компании.

17 апреля суд вынес решение по вопросу раздела имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Ким получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владельцем 100% компании. Кроме того, за Ким осталась 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк».

В конце июля 2024 года Татьяна Ким (тогда еще Бакальчук) подала в суд иск о разводе с мужем. Это произошло вскоре после того, как Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. На фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве в сентябре 2024 года произошла стрельба. Погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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