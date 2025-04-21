Минюст назвал первого «активиста» несуществующего «международного общественного движения ЛГБТ». Это журналист Вадим Ваганов

Министерство юстиции России назвало журналиста Вадима Ваганова «активистом» несуществующего «международного общественного движения ЛГБТ». Об этом говорится в отзыве ведомства, пишет правозащитный проект «Первый отдел».

С документом Минюста ознакомился юрист по правам ЛГБТК-людей Максим Оленичев, который представляет интересы журналиста и оспаривает его статус «иностранного агента».

В отзыве говорится, что Ваганов «является активистом Международного общественного движения ЛГБТ», запрещенного в России решением Верховного суда в ноябре 2023 года.

По словам Оленичева, Минюст впервые назвал конкретного человека активистом несуществующего «международного общественного движения ЛГБТ». Ранее в решении о признании «движения» экстремистским Верховный суд РФ указал, что «установлено 281 физическое лицо, участвующее в деятельности движения». Фамилии и другие данные этих людей не назывались.

Вадим Ваганов — петербургский политик и бывший член «Яблока», журналист сайта «Парни плюс». После того как Госдума приняла закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» в 2022 году, он совершил каминг-аут. В 2024-м Минюст РФ объявил Ваганова «иностранным агентом». По версии ведомства, он распространял материалы «иноагентов» и «недостоверную информацию об избирательной системе РФ».