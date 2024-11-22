Минюст РФ объявил «иноагентами» политиков Олега Шеина и Вадима Ваганова

Министерство юстиции РФ обновили реестр «иностранных агентов». В список включены бывший депутат Госдумы Олег Шеин, а также петербургский политик и бывший член «Яблока» Вадим Ваганов.

Как утверждает Минюст, Шеин «участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых „иностранными агентами“, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Ваганов, По версии Минюста, распространял материалы «иноагентов», а также «недостоверную информацию об избирательной системе РФ». Кроме того, он является сотрудником проекта, включенного в реестр «иноагентов», указывает министерство.