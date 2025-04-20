Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия, объявленного Путиным в одностороннем порядке
Минобороны России заявило, что ВСУ несмотря на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие предприняли попытки атак в районах Сухой Балки и Богатыря в Донецкой области.
Украинские военные, как утверждают в российском военном ведомстве, 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и нанесли 900 ударов беспилотниками. В результате «есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», говорится в заявлении Минобороны.
При этом все группировки российских войск «в зоне СВО», как утверждают в Минобороны, с 18:00 19 апреля «строго соблюдали режим прекращения огня» и «оставались на ранее занятых рубежах и позициях» в соответствии с приказом Владимира Путина.
Накануне Владимир Путин неожиданно и в одностороннем порядке объявил «пасхальное перемирие», отдав распоряжение российской армии остановить боевые действия «с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля». Владимир Зеленский утром 20 апреля заявил, что с момента объявления пасхального перемирия на передовой зафиксированы обстрелы, а российские войска «пытаются создать впечатление прекращения огня», но не прекращают попыток продвижения.