Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия, объявленного Путиным в одностороннем порядке

Минобороны России заявило, что ВСУ несмотря на объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие предприняли попытки атак в районах Сухой Балки и Богатыря в Донецкой области.

Украинские военные, как утверждают в российском военном ведомстве, 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и нанесли 900 ударов беспилотниками. В результате «есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», говорится в заявлении Минобороны.

При этом все группировки российских войск «в зоне », как утверждают в Минобороны, с 18:00 19 апреля «строго соблюдали режим прекращения огня» и «оставались на ранее занятых рубежах и позициях» в соответствии с приказом Владимира Путина.

Накануне Владимир Путин неожиданно и в одностороннем порядке объявил «пасхальное перемирие», отдав распоряжение российской армии остановить боевые действия «с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля». Владимир Зеленский утром 20 апреля заявил, что с момента объявления пасхального перемирия на передовой зафиксированы обстрелы, а российские войска «пытаются создать впечатление прекращения огня», но не прекращают попыток продвижения.

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