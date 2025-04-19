Путин объявил «пасхальное перемирие»

Президент РФ Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия «с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля», заявила пресс-служба Кремля.

Соответствующее заявление Путин сделал во время встречи в Кремле с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

В январе 2023 года власти России объявляли «рождественское перемирие». Однако бои остановлены не были. Папа римский Франциск предлагал установить пасхальное перемирие на две недели в апреле того же года, тогда в Кремле заявили, что эта идея не рассматривается.

В последующие годы войны «одностороннее перемирие» ни на Пасху, ни на Рождество власти РФ даже формально не объявляли.