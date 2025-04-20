Зеленский: российская армия пытается создать впечатление прекращения огня, но не оставляет отдельных попыток продвигаться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента объявления пасхального перемирия на передовой зафиксированы обстрелы, а российские войска «пытаются создать впечатление прекращения огня», но не прекращают попыток продвижения.

Зеленский сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на утро 20 апреля. По его словам, на разных направлениях передовой произошло 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. Также зафиксированы боевые столкновения. Кроме того, отмечаются «десятки случаев использования» FPV-дронов, пишет Зеленский, а в Курской области были артиллерийские удары.

В период между 18:00 прошлого дня (время, с которого, как объявил Путин, начнет действовать перемирие) и полуночью, по словам Зеленского, произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии, а еще 290 раз было зафиксировано применение беспилотников.

По словам Зеленского, Украина «будет действовать и дальше зеркально». «В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине», — написал Зеленский. Он добавил, что предложение Украины продлить тишину на 30 дней после окончания пасхального перемирия остается в силе.

Накануне Владимир Путин во время встречи главой Генштаба Валерием Герасимовым распорядился остановить все боевые действия «с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля». Владимир Зеленский в ответ заявил, что если тишина действительно установится, Украина предлагает продлить режим прекращения огня еще на 30 дней по окончании пасхального перемирия.

Вечером этого же дня Зеленский заявил, что на Курскую и Белгородскую область «пасхальные заявления Путина не распространились». «Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия», — писал Зеленский.

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