Власти Израиля по-прежнему рассматривают возможность в ближайшие месяцы нанести удары по ядерным объектам Ирана, хотя США и отказались их поддержать, сообщает Reuters со ссылкой на израильские правительственные источники.

Ранее The New York Times сообщала, что Белый дом отказался поддержать планы Израиля нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Президент США, писало издание, предпочел вести с Тегераном переговоры.

При этом Израилю для масштабных ударов по Ирану, которые, как считается, должны помешать ядерной программе, нужна помощь США — как для самих ударов, так и для защиты от вероятного ответа на них.

Теперь, пишет Reuters, израильские чиновники считают, что военные могли бы нанести ограниченный удар по Ирану, который потребовал бы меньше поддержки США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером в субботу, 19 апреля, планирует выступить с телеобращением. Тема обращения не раскрывается. The Times of Israel называет две наиболее вероятные темы выступление Нетаниягу — освобождение заложников-израильтян, которых удерживают террористы ХАМАС, и переговоры с США по поводу ядерной програмы Ирана.

В 2015 году было утверждено соглашение Ирана с рядом стран (Совместный всеобъемлющий план действий), которое предусматривало сворачивание иранской ядерной программы. В 2018 году Трамп во время своего первого срока на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы объявил о выходе США в одностороннем порядке из сделки.

8 апреля Трамп объявил о начале прямых переговоров с Ираном по поводу ядерной программы исламской республики. Переговоры, прошедшие в Омане, в итоге оказались не прямыми (они проходили через посредника), но советник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, представлявший американскую сторону, назвал их «позитивными и конструктивными». Такое же мнение выразила и иранская сторона, которую представлял министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

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