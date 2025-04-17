The New York Times: Трамп отказался поддержать удар Израиля по иранским ядерным объектам

Израиль планировал в мае атаковать иранские ядерные объекты, но президент США Дональд Трамп отказался от поддержки израильского удара в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Решению Трампа, как рассказали собеседники NYT, предшествовали месяцы внутренних дебатов в его команде. Глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла и советник по национальной безопасности Майк Уолц обсуждали, как США могли бы потенциально поддержать израильскую атаку.

Однако на одной из последующих встреч директор ЦРУ Талси Габбард представила новую оценку разведки, в которой говорилось, что наращивание американского вооружения в регионе может потенциально спровоцировать более масштабный конфликт с Ираном, чего США не хотят. Опасения Габбард поддержали министр обороны Пит Хегсет, вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Израильские чиновники, разработавшие планы нападения на иранские ядерные объекты, временами были оптимистичны в отношении поддержки США. По информации источников NYT, целью ударов было отодвинуть способность Тегерана разрабатывать ядерное оружие на год или больше. Но почти все планы требовали помощи США не только для защиты Израиля от иранского ответа, но и для обеспечения успеха самой атаки.

На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, приехавшим в Вашингтон 7 апреля, Трамп сообщил ему об отказе поддержать израильскую атаку. Тогда же президент США публично объявил о предстоящих переговорах с Ираном. В своем заявлении на иврите после встречи Нетаниягу написал, что соглашение с Ираном будет работать только в том случае, если все ядерные объекты будут взорваны, а оборудование «демонтировано под американским надзором и американским исполнением».

В 2015 году было утверждено соглашение Ирана с рядом стран (Совместный всеобъемлющий план действий), которое предусматривало сворачивание иранской ядерной программы. В 2018 году Трамп во время своего первого срока на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке, и с тех пор непрямые переговоры Тегерана с Вашингтоном были безуспешными.

За время президентства Джо Байдена вслед за первым сроком Трампа ядерная программа Ирана, как отмечал Axios, «значительно продвинулась». В конце декабря 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана (для производства ядерного оружия необходим обогащенный до 90% и выше уран). Иран заявляет, что не стремится к созданию ядерного оружия.

8 апреля Трамп объявил о начале прямых переговоров с Ираном по поводу ядерной программы исламской республики. Переговоры, прошедшие в Омане, в итоге оказались не прямыми (они проходили через посредника), но советник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, представлявший американскую сторону, назвал их «позитивными и конструктивными». Такое же мнение выразила и иранская сторона, которую представлял министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Второй раунд переговоров пройдет в Риме 19 апреля.

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