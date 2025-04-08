Трамп заявил о проведении прямых переговоров США с Ираном. В республике уточнили, что сначала они будут непрямыми

Президент США Дональд Трамп заявил о начале прямых переговоров с Ираном по поводу ядерной программы исламской республики.

«У нас прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они пройдут в субботу. У нас будет большая встреча, и мы посмотрим, что может произойти», — сказал Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Овальном кабинете Белого дома (цитата по Reuters).

По словам. Трампа, переговоры с Ираном «пройдут на очень высоком уровне», но никаких других подробностей он не привел. «Я думаю, все согласны с тем, что заключение сделки было бы предпочтительнее, чем очевидное», — добавил он. Также Трамп заявил, что «если переговоры не увенчаются успехом», для Ирана, по его мнению, «наступит очень плохой день».

По данным иранских СМИ, переговоры будут вести министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди, пишет Reuters.

Сам Аракчи после выступления Трампа уточнил, что «Иран и США встретятся в Омане в субботу для непрямых переговоров на высоком уровне». О том, что переговоры не будут прямыми, а пройдут при посредничестве Омана, также рассказал Reuters высокопоставленный иранский чиновник. Еще один иранский источник агентства выразил мнение, что на достижение договоренности есть окно около двух месяцев, а затем собственную атаку может начать Израиль, если переговоры исламской республики с США затянутся.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отказывался от прямых переговоров с момента выхода США из ядерной сделки в 2018 году, однако, как рассказали газете The New York Times три иранских чиновника, после выступления Трампа Хаменеи изменил свою позицию и готов согласиться на прямые переговоры. По их словам, если субботние непрямые переговоры будут «уважительными и продуктивными», то прямые переговоры могут состояться.

Предметом переговоров должно стать соглашение ряда стран с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий), которое было утверждено еще в 2015 году и предусматривало сворачивание иранской ядерной программы. В 2018 году Трамп на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке, и с тех пор непрямые переговоры Тегерана с Вашингтоном были безуспешными. В свой второй срок Трамп заявлял, что Ирану «придется что-то сделать», потому что у него «не может быть ядерного оружия». Иран, в свою очередь, заявляет, что не нарушал никакие обязательства и не стремится к созданию ядерного оружия.

30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об отказе страны от прямых переговоров с США в ответ на письмо Трампа верховному лидеру Али Хаменеи, направленное в начале марта. В этом письме, о котором в начале марта рассказывал Axios, был указан двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки. Однако с какого момента отсчитывался этот срок, не уточнялось. При этом ответ Ирана, который был передан через Оман, по словам Пезешкиана, оставил открытой возможность непрямых переговоров с США.

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