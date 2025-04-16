В 2024 году российские суды вынесли рекордное число приговоров подросткам по делам о диверсиях

Российские суды в 2024 году вынесли 13 приговоров по делам о диверсии (статья 281 УК) в отношении несовершеннолетних (14-17 лет), пишет «Медиазона» со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде РФ. До начала войны таких приговоров, как правило, не было, отмечает издание.

Число приговоров в отношении молодых людей (18-24 года) также выросло. За 2024 год суды вынесли 24 таких приговора. «Число приговоров в отношении взрослых также увеличилось — однако каждый пятый подсудимый по делу о диверсии был несовершеннолетним», — отмечает издание. Сколько приговоров вынесли взрослым, не уточняется.

Точные данные по подобным приговорам за предыдущие годы «Медиазона» не приводит. Согласно инфографике издания, всего за 2023 год по делам о диверсии вынесли менее 10 приговоров — и в отношении подростков, и в отношении совершеннолетних россиян. В 2024-м по статье о диверсии всего приговорили более 50 человек.

В основном молодых людей, пишет «Медиазона», судят за поджоги релейных шкафов или военной техники.