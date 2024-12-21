В Москве, Петербурге и других городах России 20 и 21 декабря прошла волна поджогов и взрывов в общественных местах. Россияне запускают фейерверки, используют петарды, взрывают банкоматы, поджигают автомобили и военкоматы. Подозреваемых задерживают практически сразу после случившегося. В полиции как минимум в нескольких случаях заявили, что задержанные действовали по указаниям мошенников или неизвестных, связавшихся с ними по телефону и в различных мессенджерах.

Так, в полиции сообщили ТАСС о трех случаях поджогов, совершенных 20 декабря молодыми людьми в Петербурге и Ленинградской области. 20-летнего жителя Ломоносовского района задержали по подозрению в том, что он бросил бутылки с горючей смесью в здание областного военкомата в Адмиралтейском районе Петербурга. 17-летнюю девушку заподозрили в поджоге служебного автомобиля ГАИ в Красногвардейском районе города, а 18-летнего юношу — в поджоге уличного банкомата в Кингисеппском районе Ленобласти. Всех их задержали.

21 декабря полиция также задержала двух пенсионерок, которых подозревают в поджоге полицейского автомобиля УАЗ в Выборгском районе Петербурга утром того же дня. Утверждается, что они «действовали по указанию злоумышленников, которые в разговоре по телефону склонили их к преступлению». Возбуждено уголовное дело о теракте.

Вечером в субботу в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте города произошел взрыв. Как сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района, пострадавших нет. Судя по фотографиям с места происшествия, взорвался один из банкоматов. Взрывной волной выбило двери и окна в помещении банка.

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало запись с камер видеонаблюдения из помещения банка, где произошел взрыв. Судя по записи, пожилая женщина облила банкоматы какой-то жидкостью и подожгла. Свои действия она снимала на смартфон. Сейчас подозреваемую ищет полиция.

В этот же день в торговом центре «Форт» на северо-востоке Москвы эвакуировали посетителей из-за взрыва петарды. По данным телеграм-канала Shot, взрыв произошел в помещении МФЦ, расположенном внутри торгового центра. В результате происшествия, по не подтвержденной официально информации, пострадала одна из посетительниц ТЦ: она споткнулась и упала при эвакуации. Ее отвезли в больницу.

В МВД по Москве заявили, что петарду взорвала одна из посетительниц ТЦ, а другие ее задержали и передали полицейским. «Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей», — заявили в полиции. Телеграм-канал Mash утверждает, что петарду взорвала пенсионерка «по заданию украинских кураторов».

В Подмосковье 21 декабря сообщалось о двух случаях запуска фейерверков в общественных местах. В Королеве салют запустили в помещении МФЦ, расположенном на четвертом этаже здания ТЦ «Гелиос». В Химках — в отделении «Почты России». В обоих случаях посетители эвакуировались. По подозрению в запуске фейерверка в Королеве задержали 64-летнего мужчину, который после торгового центра попытался запустить салют в отделе полиции. В правоохранительных органах заявили, что подозреваемого подговорили телефонные мошенники.

Издание «Продолжение следует» со ссылкой на сообщения телеграм-каналов и пабликов сообщало еще о ряде поджогов, которые россияне совершили за последние сутки, как предполагается, по указанию мошенников. Так, во Всеволожске Ленинградской области подожгли отделение почты, в московском Бутово и Твери — полицейские автомобили.

Телеграм-канал «База» насчитал не менее 12 поджогов по всей России за последние двое суток. По подсчетам The Insider, за неделю в стране произошло не менее 20 поджогов и взрывов. «Бумага» пишет о 13 таких случаях за неделю только в Петербурге и Ленобласти.

После начала полномасштабного вторжения в Украину телефонные мошенники массово убеждали россиян поджигать военкоматы, банки и административные здания. Как отмечала «Медиазона», во всех таких случаях мошенники действуют примерно одинаково: они связываются с пожилыми или социально уязвимыми людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или спецслужб. В ходе разговора они убеждают людей перевести им деньги, а потом предлагают поджечь какой-нибудь объект в обмен на возврат украденного. ФСБ утверждала, что мошенники «в большинстве случаев» работают с территории Украины, подменяя свои номера «на телефоны доверия российских правоохранительных структур».

Подробности о новом виде телефонного мошенничества

В России появился новый вид телефонного мошенничества: у пенсионеров выманивают деньги, а в обмен на их возврат требуют поджигать военкоматы ФСБ утверждает, что звонки идут «с территории Украины»

Подробности о новом виде телефонного мошенничества

В России появился новый вид телефонного мошенничества: у пенсионеров выманивают деньги, а в обмен на их возврат требуют поджигать военкоматы ФСБ утверждает, что звонки идут «с территории Украины»