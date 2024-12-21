В Москве и Подмосковье взорвали пиротехнику в двух торговых центрах. Полиция заявила, что одна из задержанных взорвала петарду по указанию мошенников

Торговый центр «Форт» в районе Отрадное на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за взрыва петарды, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Москве.

Изначально местные СМИ и телеграм-каналы днем 21 декабря сообщили о звуках стрельбы в ТЦ «Форт» и эвакуации посетителей. Позже стало известно, что в торговом центре взорвалась петарда.

В полиции заявили, что пиротехнику взорвала одна из посетительниц ТЦ, а другие ее задержали и передали полицейским. «Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей», — заявили в полиции.

Телеграм-канал Mash утверждает, что петарду взорвала пенсионерка «по заданию украинских кураторов». По данным Shot, взрыв произошел в помещении МФЦ, расположенном внутри торгового центра.

По данным ТАСС, в результате происшествия никто не пострадал, торговый центр вернулся к работе. Mash сообщает, что одну из посетительниц «Форта» госпитализировали — она споткнулась и упала при эвакуации ТЦ.

Телеграм-каналы также сообщили о взрыве фейерверка еще в одном МФЦ — но на этот раз в торговом центре в Московской области. По данным «Базы», мужчина поджег салют в МФЦ Королева, расположенном на четвертом этаже здания ТЦ «Гелиос». Из-за случившегося выбило несколько стекол, загорелся потолок. Посетителей, по данным телеграм-каналов, эвакуировали.

Фейерверк запустил 64-летний мужчина, сообщает агентство «Москва». После случившегося он, как утверждается, пришел в отдел полиции и попытался и там взорвать пиротехнику. Его задержали.

Вскоре «База» и Shot сообщили, что еще один салют запустили в отделении «Почты России» в подмосковных Химках. Посетители эвакуировались.

Издание «Продолжение следует» со ссылкой на сообщения телеграм-каналов и пабликов отмечает, что за сутки в нескольких регионах России случилось не менее шести поджогов. Так, во Всеволожске Ленинградской области подожгли отделение почты, в московском Бутово, Петербурге и Твери — полицейские автомобили. Связаны ли эти поджоги, точно неизвестно. «Продолжение следует» предполагает, что поджигатели могли действовать по указанию мошенников.

После начала полномасштабного вторжения в Украину телефонные мошенники массово убеждали россиян поджигать военкоматы, банки и административные здания.

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