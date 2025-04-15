WSJ узнал о противоречиях в администрации Трампа по поводу отношений с Россией. Рубио и Келлог советуют президенту США занять более жесткую позицию

Среди советников президента США Дональда Трампа нет согласия по вопросу отношений с Россией, пишет The Wall Street Journal.

Так, по данным издания, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог пытаются убедить Трампа в том, что он должен проявлять осторожность и занять более жесткую позицию по отношению к требованиям Москвы, в первую очередь территориальным.

В свою очередь спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который в последние месяцы несколько раз приезжал в Россию, настаивает на том, что Москва готова прекратить войну. Трамп, по данным WSJ, на данный момент поддерживает позицию Уиткоффа.

Противоречия, отмечает издание, проявились, в частности, после российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек. Так Трамп публично заявил об «ошибке», в то время как Келлог объявил, что ракетный удар «пересекает любую грань приличия», а Рубио назвал его «ужасным» и «трагическим».

При этом, пишет WSJ, даже те члены администрации Трампа, кто настаивает на более жесткой позиции в отношении России, поддерживают стремление президента США завершить войну в Украине.

Ранее о том, что в администрации Трампа есть сторонники разного подхода к России писал Reuters. Агентство со ссылкой на источники сообщало, что Уиткофф после встречи в Вашингтоне со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым сообщил Трампу, что выполнение требования России о контроле над четырьмя украинскими регионами поможет скорейшему заключению мирного соглашения. В то же время, отмечало Reuters, Келлог пытался убедить президента США в том, что хотя Украина и готова согласиться на некоторые условия, связанные с этими территориями, она никогда не пойдет в одностороннем порядке на то, чтобы полностью уступить их России.