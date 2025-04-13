Российские военные нанесли ракетный удар по Сумам. Более 20 человек погибли

Обновление. Более 20 человек погибли в результате ракетного удара по центру Сум сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь. «В этот светлый день Вербного воскресенья наша община претерпела страшную трагедию», — добавил он.

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Сумы, сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь. По его словам, ВС РФ обстреляли мирных жителей.

«В результате удара ракеты есть много погибших», — заявил Кобзарь, не уточнив точное число погибших и пострадавших.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил о погибших в Сумах, не назвав число жертв обстрела. По его словам, российские военные нанесли несколько ракетных ударов по городу.

Утром 13 апреля в Сумах слышали звуки двух взрывов, пишет «Суспільне». По данным журналистов, среди раненых — ребенок. Украинские телеграм-каналы опубликовали видео с последствиями удара по Сумам. На кадрах видно, что в городе произошел сильный пожар, а также тела людей на земле.

Внимание, в следующем видео есть мат. Кроме того, в этом посте есть фото и видео с, предположительно, погибшими людьми. Если такой ролик может вам навредить, не смотрите его.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

В Сумской областной военной администрации подтвердили, что войска РФ ударил двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Последствия атаки россиян уточняются. Чиновники также опубликовали ролик, на кадрах которого видны горящие автомобили и поврежденные здания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в конце марта, что, по информации украинской разведки, российские военные готовятся к новому наступлению в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Главком ВСУ Александр Сырский говорил 9 апреля, что российское наступление на Сумскую и Харьковскую области «уже началось». По данным источника украинской службы «Би-би-си» в Генштабе ВСУ, войска РФ планируют окружить город Сумы, а в Сумской области создать буферную зону.

Что происходит на фронте

После битвы за Суджу у ВС РФ появились резервы для нового наступления. Но и ВСУ могут усилиться бригадами, вышедшими из Курской области С чем обе армии подходят к летней кампании? Карта боев на 6 апреля

Что происходит на фронте

После битвы за Суджу у ВС РФ появились резервы для нового наступления. Но и ВСУ могут усилиться бригадами, вышедшими из Курской области С чем обе армии подходят к летней кампании? Карта боев на 6 апреля