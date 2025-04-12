Трамп продлил на год санкции, введенные из-за «вредоносной внешней деятельности» России

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год действия санкций, введенных его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года. Трамп подписал указ (.pdf) 10 апреля, он опубликован на сайте США. Первым внимание на документ 12 апреля обратило российское государственное агентство ТАСС.

Трамп продлил действие указа 14024, который администрация Байдена неоднократно расширяла и продлевала. Срок его действия истекал 15 апреля 2025 года.

Джо Байден ввел санкции в отношении РФ из-за «вредоносной внешней деятельности» российского правительства, в том числе из-за вмешательства в выборы президента США в 2020 году и на государственные ведомства США через программное обеспечение компании SolarWinds.

В рамках санкций, введенных в 2021 году, США ограничили операции с российским государственным долгом.

После вступления в должность президента Дональд Трамп уже продлевал действие санкций, введенных в отношении России разными президентами, начиная с 2014 года. В феврале он продлил санкции, наложенные на Россию из-за аннексии Крыма и признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик.

По данным издания Axios, Дональд Трамп может ввести новые санкции в отношении России, если до конца апреля не удастся договориться о перемирии в Украине.