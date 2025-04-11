«Важные истории» выяснили, что через московский пункт отбора, где заключают контракты с Минобороны, прошел 51 гражданин Китая

С июня 2023 по май 2024 года через московский пункт отбора на военную службу по контракту прошел как минимум 51 гражданин Китая, выяснили «Важные истории», получив данные о наборе на контракт.

По данным журналистов, граждане Китая в этот период приходили записываться на войну каждый месяц. Больше всего их было в июле 2023 года — восемь человек. Всего в 2023 году пункт отбора посетил 31 человек, а в 2024 году — 20 человек, пишут «Важные истории».

Большинство китайцев, как установили журналисты, прилетали в Москву незадолго до обращения в пункт отбора — некоторые за два дня, как минимум семеро — за день, еще один — в тот же день. При этом четверо граждан Китая после посещения пункта отбора улетели обратно.

Самому молодому китайскому контрактнику, как выяснили «Важные истории», было 20 лет, самому старшему — 51 год. Судьба большинства из них неизвестна, но как минимум один погиб — об этом сообщали украинские СМИ. По данным журналистов, 38-летний Жуй Чжао заключил контракт в конце сентября 2023 года, а в декабре этого же года был убит в Запорожской области.

Иногда китайские добровольцы приходили заключать контракт с российской армией парами. Как минимум одна такая пара — 38-летний Минлян Ван и 43-летний Даочэн Ли — прибыла в Россию одним и тем же рейсом, убедились «Важные истории», изучив данные погранслужбы. Уже через двое суток они вместе отправились в вербовочный пункт. Также известно о нескольких раненых, а еще несколько китайцев, как выяснили журналисты, уже вернулись домой.

Эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и китаист Темур Умаров предполагает, что, учитывая небольшое количество китайских граждан, оказавшихся в рядах российской армии, правительство КНР могло не знать об их участии в войне. «Эти граждане вполне могли добровольно выехать и подписать контракты с российским Минобороны, чтобы заработать деньги или каким-то образом решить свои вопросы с законом. В Китае нет запрета на выезд. Любой гражданин КНР, у которого есть средства и отсутствуют задолженности, может выезжать за пределы своей страны, и в Россию приехать никакой сложности не составляет», — говорит Умаров.

8 апреля Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне российской армии. Президент Украины утверждал, что у Киева есть информация о гражданах Китая, воюющих и в других подразделениях российской армии, но подробностей не привел. Позже Зеленский сказал, что, по известным ему данным, на стороне России против Украины воюют 155 граждан Китая, которых вербуют в частности через соцсети.

В МИД Китая заявили, что Пекин «сверяет информацию с украинской стороной» и отметили, что китайское правительство «всегда призывает» своих граждан «держаться подальше» от участия в любых вооруженных конфликтах.

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