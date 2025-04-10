Чеченский телеграм-канал NIYSO сообщил, что в Ачхой-Мартане выставили на площади тело подростка, убитого после нападения на полицейских

Чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO опубликовал видео с телом подростка, который, как утверждается, напал на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан.

По данным канала, утром 9 апреля местные власти решили провести в Ачхой-Мартане сход в связи с нападением на полицейских, которое произошло 7 апреля. На митинг согнали учителей, студентов, сотрудников администрации и «других бюджетников», утверждает канал.

Видео продолжительностью 16 секунд снято около здания администрации Ачхой-Мартана. На нем видна большая толпа людей и слышно, как за кадром плачут женщины. На земле на площади лежит тело молодого человека. Как отмечает «Кавказский узел», его овал лица и прическа «совпадают с чертами юноши», которого чеченские СМИ называли нападавшим на полицейских.

Телеграм-канал вскоре опубликовал еще одно видео с телом подростка. NIYSO утверждает, что тело оставили на площади после завершения митинга.

Управление Следственного комитет по Чечне сообщило 7 апреля, что в Ачхой-Мартане местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. От полученных ранений один из полицейских умер. В СК заявили, что нападавшего убили ответным огнем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действиями напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане руководил гражданин Украины. Он потребовал выдворить из Чечни родственников нападавшего. «МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять… Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — говорил Кадыров.

ЧГТРК «Грозный» 9 апреля выпустил сюжет, в котором показано фото подростка, одетого в белую футболку, и утверждается, что это он напал на полицейских. «Убийца — выходец из этого села [Ачхой-Мартана], проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане», — говорится в сюжете. Телеграм-канал NIYSO писал, что убитому подростку было 17 лет.