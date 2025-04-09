Кадыров заявил, что нападением на пост ДПС в Ачхой-Мартане руководил гражданин Украины, а семьи организаторов нужно выдворить из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действиями напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане руководил гражданин Украины, и поручил выдворить из республики семьи «тех, кто стоит за этим».

По словам Кадырова, напавший на пост ДПС в Ачхой-Мартане накануне мужчина был убит на месте, но установлены личности «тех, кто руководил его действиями». «Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Также глава Чечни выложил фрагмент видео своего совещания с силовиками. В нем он говорит на чеченском. «МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — цитирует Кадырова ТАСС.

Кроме этого, как написал Кадыров, он поручил усилить профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. При этом «особая ответственность», по его словам, «лежит на родителях и ближайших родственниках террористов», каждый из которых «должен понимать», что ему «придется ответить за преступные действия своих близких», если он «знал, но бездействовал, потворствовал или, тем более, поощрял путь насилия».

8 апреля Следственный комитет по Чечне сообщил, что накануне вечером местный житель в городе Ачхой-Мартан напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Один из полицейских умер от ранений. Нападавший был убит ответным огнем, возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК), заявили в СК.