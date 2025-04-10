В СПЧ назвали «средневековьем» выставление тела убитого подростка на площади в Чечне. В Кремле заявили, что не доверяют телеграм-каналам, опубликовавшим видео об этом

Кремль не рассматривает оппозиционные телеграм-каналы как источник достоверной информации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать видео, на котором тело убитого подростка, обвиняемого в нападении на полицейских в Чечне, выставили на площади в городе Ачхой-Мартан.

«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные телеграм-каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — сказал Дмитрий Песков (цитита по радио «Маяк»).

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала произошедшее в Ачхой-Мартане «дикостью» и «средневековьем».

«Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, — это культурный и цивилизационный шаг назад. И главное, что это совершенно не работает. Многочисленные исследования подтвердили: жестокие наказания не сокращают число преступлений. Но они ожесточают общество и могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого», — сказала она «Газете.ру».

Член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с изданием «Подъем» напомнил, что несмотря на «национальные традиции» и «специфику региона», в России есть Конституция и закон.

«Мы можем говорить о том, что благодаря определенным практикам в Чечне был побеждён терроризм, да, может быть жестким подходом, но сегодня мы живем в едином правовом пространстве. У нас есть единая позиция, единая Конституция, единый закон. И даже здесь вопрос не в этике, а вопрос в том, что и как мы подаем. Потому что так воспринимают Россию. Да, Россия многонациональная, да, она особенная, но основное — нас объединяет закон. И это надо понимать. Мы прошли уже очень многое и видели очень многое в 90-е годы, и понимаем, что происходит сейчас в регионах. Но наша сила, наша правда — в соблюдении закона», — заявил Кабанов.

Вечером 7 апреля Следственный комитет по Чечне сообщил, что в Ачхой-Мартане местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. От полученных ранений один из полицейских умер. В СК заявили, что нападавшего убили ответным огнем. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действиями напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане руководил гражданин Украины. Он потребовал выдворить из Чечни родственников нападавшего.

9 апреля чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO опубликовал видео, которое снято около здания администрации Ачхой-Мартана. На нем можно увидеть толпу людей, а в центре на площади лежит тело человека — предположительно, 17-летнего подростка, который, как утверждают власти Чечни, напал на полицейских.