В Чечне мужчина напал с ножом на пост полиции. Один из полицейских умер, нападавшего застрелили
Источник: СК по Чеченской Республике
В городе Ачхой-Мартан местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Чечне.
По данным ведомства, нападение произошло вечером 7 апреля. От полученных ранений один из полицейских умер. В СК заявили, что нападавший был убит ответным огнем.
СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК).
Другие подробности в СК не приводят.