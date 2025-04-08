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В Чечне мужчина напал с ножом на пост полиции. Один из полицейских умер, нападавшего застрелили

Источник: СК по Чеченской Республике

В городе Ачхой-Мартан местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Чечне. 

По данным ведомства, нападение произошло вечером 7 апреля. От полученных ранений один из полицейских умер. В СК заявили, что нападавший был убит ответным огнем. 

СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК). 

Другие подробности в СК не приводят.