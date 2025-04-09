Евросоюз согласовал ответные пошлины на товары из США

Страны Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о введении пошлин на американские товары. Об этом сообщается на сайте ЕК.

В сообщении отмечается, что это ответ на решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза. «ЕС считает пошлины США неоправданными и разрушительными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике», — заявили в Еврокомиссии, отметив, что готовы найти «справедливые и сбалансированные договоренности» с США.

На какие товары и когда будут введены пошлины, в пресс-релизе не отмечается.

По данным издания Euractiv, страны ЕС одобрили ответные пошлины на товары из США совокупной стоимостью в 22 миллиарда евро. «За» проголосовали 26 стран, против выступила только Венгрия. Размер пошлин составит от 10% до 25% «на ряд американских товаров, включая табак, мотоциклы, мясо птицы, сталь и алюминий».

Предполагается, что пошлины на американские товары начнут вступать в силу 15 апреля, большинство из них начнут применяться с 16 мая.

В начале марта президент США Дональд Трамп объявил, что вводит 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза. После этого Еврокомиссия объявила о введении «быстрых и соразмерных» контрмер на американский импорт в Евросоюз.

Агентство Reuters сообщало, что Евросоюз планирует ввести пошлины на американские мясо, крупы, вино, древесину, одежду, жвачку, зубную нить, пылесосы, туалетную бумагу.

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