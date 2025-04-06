Reuters: Еврокомиссия предлагает ввести ответные пошлины на мясо, одежду и туалетную бумагу из США

Еврокомиссия 7 апреля предложит странам Евросоюза список американских товаров, в отношении которых могут ввести дополнительные сборы в ответ на введенные США 25-процентные пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, пошлины предлагается ввести на:

Мясо;

Крупы;

Вино;

Древесину;

Одежду;

Жевательную резинку;

Зубную нить;

Пылесосы;

Туалетную бумагу.

Предполагается, что голосование по ответным мерам будет проведено 9 апреля и, скорее всего, они будут одобрены. Пошлины вступят в силу два этапа: часть из них — 15 апреля, остальная — через месяц.

В начале марта президент США Дональд Трамп объявил, что вводит 25-процентные пошли на импорт стали и алюминия из Евросоюза. После этого Еврокомиссия объявила о введении «быстрых и соразмерных» контрмер на американский импорт в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что так как США «применяют тарифы на сумму 28 миллиардов долларов», ЕС «отвечает контрмерами на сумму 26 миллиардов евро». Предполагалось, что европейские контрмеры начнут действовать с 1 апреля 2025 года. The Wall Street Journal писала, что Евросоюз планирует ввести 50-процентные пошлины на импорт американского виски, мотоциклов и моторных лодок. В ответ Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на импорт любых алкогольных напитков из Евросоюза. Вскоре власти Евросоюза отложили до середины апреля принятие контрмер на американский импорт.

2 апреля Трамп объявил, что вводит «взаимные пошлины для стран по всему миру». Для Евросоюза размер пошлин составит 20%.

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