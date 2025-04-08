Трамп предложил Евросоюзу закупить у США энергоресурсы на 350 миллиардов долларов в обмен на сокращение торгового дефицита и ослабление пошлин

Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу купить энергоресурсы на 350 миллиардов долларов в обмен на сокращение торгового дефицита.

«Европейский союз вел себя с нами очень плохо. Им придется покупать у нас энергию, потому что она им нужна, и им придется покупать ее у нас. Они могут ее купить — и тогда мы сможем сократить дефицит на 350 миллиардов всего за одну неделю», — сказал Трамп в Белом доме (цитата по Reuters).

Заявление Трампа стало ответом на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила США взаимно обнулить пошлины на автомобили и промышленные товары. Однако Трамп, которого журналисты спросили, считает ли он это предложение достаточным, чтобы ослабить американские пошлины, ответил: «Нет, недостаточно».

Идея покупки энергоносителей в США в попытке предотвратить введение пошлин, как отмечает Politico, не нова. Почти сразу после переизбрания Трампа фон дер Ляйен предлагала начать переговоры о покупке большего количества американского сжиженного природного газа, но США в ответ «не дали ясности» относительно того, как может работать сделка.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства стран мира — он назвал этот день «днем освобождения Америки». По его словам, на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы» на американскую продукцию. Европейские страны президент США также обвинил в том, что они не покупают достаточно американских товаров.

Размер пошлин для стран ЕС составил 20%, а для всех импортируемых в США автомобилей — отдельно 25%. 7 апреля немецкая Audi объявила, что приостанавливает экспорт автомобилей в США из-за торговых пошлин. Власти Евросоюза, в свою очередь, заявили, что планируют утвердить список ответных мер на американские пошлины, и что ЕС готов вести переговоры с США, но «не будет ждать бесконечно». В подготовленных Еврокомиссией документах, как выяснил Bloomberg, идет речь о введении 25-процентной пошлины на импорт ряда категорий товаров из США.

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