Audi остановила поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа

Немецкая компания Audi (входит в концерн Volkswagen) приостанавливает экспорт автомобилей в США из-за торговых пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, Audi направила автодилерам письмо, в котором говорится, что поставки замораживаются со 2 апреля до дальнейшего уведомления.

На складах Volkswagen в США находится около 37 тысяч автомобилей, не попавших под новые пошлины. Их планируются реализовать, это займет примерно два месяца.

Как писал Deutsche Welle, после Китая США — самый важный рынок для немецких автопроизводителей (Volkswagen, Mercedes, BMW, Porsche). Глава Объединения немецкой автопромышленности Хильдегард Мюллер заявляла, что пошлины на импорт — «это фатальный сигнал для свободной и основанной на правилах торговли».

По данным Bloomberg, Volkswagen уже планирует повышение цен в связи с введением пошлин на поставки в США.

2 апреля Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины на товары из других стран. Президент заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию». Пошлины, в частности, распространяются и на товары из Евросоюза, их размер составит 20%. Кроме того, он объявил о пошлинах в 25% на импорт автомобилей. С 3 апреля ими будут облагаться все импортируемые в США автомобили, а не позднее 3 мая мера распространится на ввозимые автозапчасти.

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