«Мы не будем ждать бесконечно». Власти ЕС заявили, что готовы с 15 апреля ввести ответные тарифы на импорт из США

Евросоюз намерен уже 15 апреля утвердить список ответных мер на новые американские тарифы. Как сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, часть контрмер вступит в силу в тот же день, остальные — 15 мая.

ЕС, сказал Шефчович, готов вести переговоры с США о взаимовыгодных пошлинах, однако, подчеркнул он, «мы не будем ждать бесконечно».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что Евросоюз предложил президенту США Дональду Трампу взаимно отменить пошлины на промышленные товары, однако «адекватного ответа на это предложение не последовало».

2 апреля Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины на товары из других стран. Президент заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию». В целом для товаров из Евросоюза США установили пошлины в 20%. Кроме того, США обложили 25-процентной пошлиной импорт стали и алюминия из Евросоюза. В ответ на пошлины на сталь и алюминий, сообщало агентство Reuters, ЕС собирается ввести дополнительные пошлины на импорт из США: мяса, круп, вина, древесины, одежды, жевательной резинки, туалетной бумаги и некоторых других товаров.

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