Bloomberg: Еврокомиссия предложила ввести 25% пошлины на товары из США

Власти ЕС планируют обложить 25-процентной пошлиной импорт ряда категорий товаров из США, пишет Bloomberg.

В подготовленных Еврокомиссией документах, с которыми ознакомилось издание, перечислены несколько десятков товаров, пошлины на которые предлагается повысить.

О планах ЕС обложить повышенной пошлиной американские мясо, крупы, вина, древесину, одежду, жевательную резинку, туалетную бумагу и некоторые других товаров ранее сообщало агентство Reuters.

План повышения пошлин страны-члены ЕС должны одобрить в ближайшие несколько дней.

По данным Bloomberg, 25-процентные пошлины на некоторые товары введут с 15 апреля (ранее эту дату называл еврокомиссар по торговле Марош Шефчович), но основные ответные меры вступят в силу в середине мая.

2 апреля Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины на товары из других стран. В целом для товаров из Евросоюза США установили пошлины в 20%. Кроме того, США обложили 25-процентной пошлиной импорт стали и алюминия из Евросоюза.

Власти ЕС подчеркивают, что готовы вести переговоры с США по поводу пошлин. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС предложил США взаимно отменить пошлины на промышленные товары, однако «адекватного ответа на это предложение не последовало». Однако, заявил заявил Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович 7 апреля, ЕС «не будет ждать бесконечно».

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