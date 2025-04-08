Службе госбезопасности Латвии (СГБ) известно об инциденте, который в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» назвали покушением на его основателя. В деле ничто не указывает на то, что оно связано с деятельностью иностранных спецслужб, сообщили в СГБ «Агентству» и «Важным историям».

«Мы подтверждаем, что Служба государственной безопасности Латвии была проинформирована об этом инциденте. В то же время имеющаяся у Службы информация не указывает на то, что дело связано со злонамеренной иностранной деятельностью», — говорится в сообщении СГБ.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» 7 апреля сообщил, что в одной из стран Евросоюза с апреля 2024 года расследуется дело о покушении на основателя канала. Редакция раскрыла информацию об этом вскоре после того, как канал был удален из мессенджера Telegram. Как утверждали авторы канала, организатор покушения — одна из российских спецслужб.

Также «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что в августе основателя канала госпитализировали «с острым поражением организма неизвестного происхождения», он провел в больнице два месяца. При этом имя пострадавшего основателя канала не называлось.

С «ВЧК-ОГПУ» связывают бывшего журналиста «Росбалта» Александра Шварева, который живет в Латвии. По данным «Русской службы Би-би-си», несколько месяцев назад Шварева якобы вызывали в СГБ, где его предупредили о возможной попытке покушения со стороны российских спецслужб.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», в котором было более 1,1 миллиона подписчиков, пропал из мессенджера Telegram в ночь на 7 апреля.

Представители «ВЧК-ОГПУ» связали удаление канала с тем, что в декабре 2024 года российские власти потребовали от руководства Telegram удалить канал. В Роскомнадзоре подтвердили, что неоднократно требовали от администрации мессенджера удалить канал. Пресс-служба Telegram заявила, что «ВЧК-ОГПУ» удалили его владельцы, возможно, в результате неавторизованного доступа.

По данным «Русской службы Би-би-си», несанкционированного доступа к каналу не было. Основатель канала сказал центру «Досье», что «ВЧК-ОГПУ» был удален администрацией мессенджера по решению суда, а аккаунт, на который был зарегистрирован канал, заблокирован.

В России «ВЧК-ОГПУ» объявлен «иноагентом». По данным Минюста РФ, авторы проекта — Александр Шварев и Алишер Абдуллаева. Оба заочно арестованы в России по делу о вымогательстве и клевете на миллиардера Алишера Усманова.