Роскомнадзор подтвердил, что требовал от Telegram удалить канал «ВЧК-ОГПУ»

Роскомназдор (РКН) неоднократно требовал от администрации мессенджера Telegram удалить материалы анонимного канала «ВЧК-ОГПУ», а также сам канал, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Свои требование РКН объяснил тем, что в телеграм-канале публиковали «информацию признанную недостоверной, а также экстремистские материалы». Ранее о требованиях ведомства сообщал телеграм-канал «Жаба и гадюка».

При этом пресс-служба Роскомнадзора переадресовала вопрос о причинах блокировки «ВЧК-ОГПУ» администрации мессенджера.

Всего более 373 тысяч публикаций и каналов было удалено из Telegram по требованию РКН, заявили в ведомстве.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», в котором было более 1,1 миллиона подписчиков, пропал из мессенджера Telegram в ночь на 7 апреля. При попытке открыть канал появляется сообщение о том, что он недоступен.

Представители «ВЧК-ОГПУ» связали удаление канала с тем, что в декабре 2024 года российские власти потребовали от руководства Telegram удалить канал. Пресс-служба Telegram заявила, что канал «ВЧК-ОГПУ» удалили его владельцы, возможно, в результате неавторизованного доступа.

Источник «Русской службы Би-би-си», близкий к основателю «ВЧК-ОГПУ», заявил, что несанкционированного доступа к каналу не было. Основатель канала сказал центру «Досье», что «ВЧК-ОГПУ» был удален администрацией мессенджера по решению суда, а аккаунт, на который был зарегистрирован канал, заблокирован. В свою очередь другой собеседник «Би-би-си» допустил, что удаление телеграм-канала может быть связано с атакой на «аффилированного с каналом» бывшего журналиста «Росбалта» Александра Шварева.

Минюст России внес «ВЧК-ОГПУ» в реестр «иноагентов». Ведомство называло авторами проекта Шварева и Алишера Абдуллаева. Оба заочно арестованы в России по делу о вымогательстве и клевете на миллиардера Алишера Усманова.